Konyaspor geri döndü

Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 2-1 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Umut Nayir ve 49. dakikada Enis Bardhi kaydetti. Ev sahibi Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 28. dakikada Oğulcan Ülgün attı. Kırmızı-siyahlılarda 90+7. dakikada Thalisson Kelven, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Konyaspor, ligde 3 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Öte yandan Gençlerbirliği'nin 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Gelecek hafta Konyaspor, Samsunspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak.