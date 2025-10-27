CANLI SKOR ANA SAYFA
Konyaspor geri döndü

Konyaspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen Umut ve Enis'in attığı gollerle Gençlerbirliği'ni 2-1 yenmeyi başardı

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 2-1 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Umut Nayir ve 49. dakikada Enis Bardhi kaydetti. Ev sahibi Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 28. dakikada Oğulcan Ülgün attı. Kırmızı-siyahlılarda 90+7. dakikada Thalisson Kelven, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Konyaspor, ligde 3 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Öte yandan Gençlerbirliği'nin 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Gelecek hafta Konyaspor, Samsunspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak.

