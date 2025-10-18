CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Tümosan Konyaspor-Kocaelispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Tümosan Konyaspor-Kocaelispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Tümosan Konyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Konya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 14:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tümosan Konyaspor-Kocaelispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 9. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Tümosan Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Morten, Melih, Ndao, Pedrinho, Muleka, Umut

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Syrota, Linetty, Jo, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar

TÜMOSAN KONYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-Kocaelispor maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

