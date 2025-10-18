Tümosan Konyaspor-Kocaelispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 9. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI 11'LERİ:
Tümosan Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Morten, Melih, Ndao, Pedrinho, Muleka, Umut
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Syrota, Linetty, Jo, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar
TÜMOSAN KONYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tümosan Konyaspor-Kocaelispor maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.