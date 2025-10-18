CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Tümosan Konyaspor 2-3 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Tümosan Konyaspor 2-3 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Tümosan Konyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan maçtan Kocaelispor 3-2'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 14:24 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 16:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tümosan Konyaspor 2-3 Kocaelispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 9. haftasında Tümosan Konyaspor ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Bu kritik maçtan Kocaelispor 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini 44. dakikada Kocaeli'den Tayfur Bingöl açtı. İlk yarı bu golle Kocaelispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

2. yarıda ev sahibi Konyaspor'da Pedrinho skoru penaltıdan 1-1'e getirdi. 63. dakikada Kocaelispor'dan Keita skoru 2-1'e getirdi.

Ardından Tayfur Bingöl bir kez daha sahneye çıktı ve 71. dakikada takımının 3. golünü kaydetti.

Mücadelenin 77. dakikasında Umut Nayir, Konyaspor adına ağları havalandırdı ve skoru 3-2 yapan golü kaydetti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Kocaelispor, Konya deplasmanından 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Maçın ardından Kocaelispor 8 puanla 13. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 11 puanla 8. sırada bulunuyor.

Beşiktaş-Gençlerbirliği | İlk 11'ler belli oldu!
Trabzonspor'un 11'i belli oldu!
DİĞER
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a tepki! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda tansiyon yükseldi
Özgür Özel bu kez Amsterdam'da "PES" dedirtti! Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
F.Bahçe o transferden olumsuz yanıt!
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? 16:17
Beşiktaş ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş ilk 11'i belli oldu! 16:05
Van ile Pendik yenişemedi! Van ile Pendik yenişemedi! 15:50
Manisa'da kazanan çıkmadı! Manisa'da kazanan çıkmadı! 15:46
Sadettin Saran: Kadro dışı kararı... Sadettin Saran: Kadro dışı kararı... 15:43
Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Trabzonspor'un 11'i belli oldu! 15:32
Daha Eski
Marsilya - Le Havre maçı detayları! Marsilya - Le Havre maçı detayları! 15:28
Angers - Monaco maçı detayları! Angers - Monaco maçı detayları! 15:04
Erzurum'da dev proje! Erzurum'da dev proje! 14:49
Nice Lyon maçı detayları! Nice Lyon maçı detayları! 14:48
F.Bahçe o transferden olumsuz yanıt! F.Bahçe o transferden olumsuz yanıt! 14:44
Başakşehir - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler! Başakşehir - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler! 14:42