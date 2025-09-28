CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konyaspor Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Konya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 16:48
Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

Konya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:

Tümosan Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Melih, Ndao, Bardhi, Muleka, Umut

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Harit, Crespo, Brnic, Shomurodov

TÜMOSAN KONYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

