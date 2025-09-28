Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

Konya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:

Tümosan Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Melih, Ndao, Bardhi, Muleka, Umut

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Harit, Crespo, Brnic, Shomurodov

TÜMOSAN KONYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.