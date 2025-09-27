Telafi edeceğiz

KonyasporTeknik Direktörü Recep Uçar, Başakşehir maçını kazanarak G.Saray ve Alanya maçındaki puan kayıplarını telafi etmek istediklerini söyledi. Uçar, "Konyaspor olarak Galatasaray ve Alanyaspor maçında yaşadığımız kayıpları takım olarak telafi etmek istiyoruz. Hazırlıklarımız iyi geçiyor. İyi bir hafta geçiriyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Amacımız burada taraftarımızın desteği önünde iyi bir oyunla, iyi bir sonuç alarak tekrar bir ritim yakalayıp o ritimle sezon sonuna kadar gitmek olacak. Bunu başarabilecek her türlü güce, kaliteye de sahip olduğumuzu düşünüyorum" diye umut dağıttı.