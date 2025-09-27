CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Telafi edeceğiz

Telafi edeceğiz

Konyaspor hocası Recep Uçar, G.Saray ve Alanyaspor yenilgilerini yarın Başakşehir maçıyla telafi etmek istediklerini söyledi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Telafi edeceğiz
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Başakşehir maçını kazanarak G.Saray ve Alanya maçındaki puan kayıplarını telafi etmek istediklerini söyledi. Uçar, "Konyaspor olarak Galatasaray ve Alanyaspor maçında yaşadığımız kayıpları takım olarak telafi etmek istiyoruz. Hazırlıklarımız iyi geçiyor. İyi bir hafta geçiriyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Amacımız burada taraftarımızın desteği önünde iyi bir oyunla, iyi bir sonuç alarak tekrar bir ritim yakalayıp o ritimle sezon sonuna kadar gitmek olacak. Bunu başarabilecek her türlü güce, kaliteye de sahip olduğumuzu düşünüyorum" diye umut dağıttı.
Tedesco'nun F.Bahçe'deki kariyeri o maça bağlı!
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi!
DİĞER
Sadettin Saran, Samandıra'da ilk değişimi yapıyor! Fenerbahçe'de Devin Özek kararı verildi...
Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!
Terapist Sergen Yalçın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:01
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:00
Duran ile ilgili şoke eden iddia! Duran ile ilgili şoke eden iddia! 00:35
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! 00:05
Daha Eski
G.Saray 7'de 7 yaptı! G.Saray 7'de 7 yaptı! 00:05
Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi 00:05
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! 00:05
G.Saray Barış Alper ile anlaştı! G.Saray Barış Alper ile anlaştı! 00:05
F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! 00:05
Mourinho için çarpıcı sözler! "Tükenmiş biriydi" Mourinho için çarpıcı sözler! "Tükenmiş biriydi" 00:05