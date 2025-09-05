Tümosan Konyaspor Danijel Aleksic ile yollarını ayırdı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor'da Danijel Aleksic ile yollar ayrıldı.

Yeşil beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Danijel Aleksic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Aleksic'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.