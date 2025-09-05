CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Tümosan Konyaspor Danijel Aleksic ile yollarını ayırdı!

Tümosan Konyaspor Danijel Aleksic ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor'da Danijel Aleksic ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 15:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tümosan Konyaspor Danijel Aleksic ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor'da Danijel Aleksic ile yollar ayrıldı.

Yeşil beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Danijel Aleksic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Aleksic'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer!
DİĞER
Süper Lig’e bedava transfer! Bu yıldızlara bonservis ücreti ödenmeyecek
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri!
Barış Alper için yeni iddia! Krizin asıl sebebi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da derbi hazırlıkları devam ediyor Fırtına'da derbi hazırlıkları devam ediyor 15:18
Osayi'den Mourinho itirafı! "Zor biri olabiliyor ama..." Osayi'den Mourinho itirafı! "Zor biri olabiliyor ama..." 14:49
F.Bahçe'ye Spalletti şoku! F.Bahçe'ye Spalletti şoku! 14:03
G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! 14:02
Millilerin maçına İngiliz hakem! Millilerin maçına İngiliz hakem! 13:57
Barış Alper için yeni iddia! Krizin asıl sebebi... Barış Alper için yeni iddia! Krizin asıl sebebi... 13:48
Daha Eski
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 13:15
Karadağ-Çekya maçı detayları! Karadağ-Çekya maçı detayları! 12:59
Faroe Adaları-Hırvatistan maçı detayları! Faroe Adaları-Hırvatistan maçı detayları! 12:32
Millilerin galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı! Millilerin galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı! 12:07
Moldova-İsrail maçı detayları! Moldova-İsrail maçı detayları! 12:00
İşte Asensio transferinin perde arkası! İşte Asensio transferinin perde arkası! 11:58