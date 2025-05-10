TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. haftada TÜMOSAN Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
TÜMOSAN KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:
Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Bazoer, Jevtovic, Oğulcan, Björlö, Yusuf, Umut Nayir
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Berkay, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Sowe
TÜMOSAN KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.