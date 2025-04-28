Konya doludizgin

Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı. Mücadelede ilk golü, Adana Demirspor'dan Salih Kavrazlı, 45+3. dakikada frikikten kaydetti. İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Konyaspor'da Riechedly Bazoer, 69 ve 78. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 öne geçirdi. Dakikalar 90+4'ü gösterirken ise Adana Demirspor'dan Abdulsamet Burak, kendi kalesine bir gol gönderdi.

Üst üste 3. maçını kazanan Konyaspor, 8. sıraya yerleşti. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Adana D.S. ise -2 puanla ligin son sırasında yer aldı. Haftaya Konya, Antalya deplasmanına giderken Adana, Göztepe'yi ağırlayacak.