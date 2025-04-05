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Haberler Konyaspor Kupayı alacağız

Kupayı alacağız

Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale çıkan Anadolu Kartalı, G.Saray’la eşleşti. Yönetici Nuri Kaymak, “Türkiye Kupası’nı tekrar kazanacağız” diye umut dağıttı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Kupayı alacağız

Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Konyaspor, kupayı yeniden müzesine götürmek istiyor. Anadolu Kartalı, Türkiye Kupası'nı kazandığı 2016-2017 sezonunda, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde H Grubu'nu 11 puanla lider olarak tamamlamıştı. Yeşil-beyazlılar, Yeni Eskişehir Stadı'nda Başakşehir ile oynadığı final maçında, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta rakibini penaltılarda 4-1 yenerek kupaya uzanmıştı. Yarı finalde Galatasaray'ı konuk edecek Konya ekibinde Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, arzularının bu başarıyı bir kez daha tekrarlamak olduğunu söyledi.

AVRUPA AŞKINA KAZANACAĞIZ

Şu anda son 4 takımdan biri olduklarını vurgulayan Nuri Kaymak, "Camia da bu kupayı istiyor. UEFA kupalarına katılmak için de bu kulvarda devam etmek, istediğimiz sonuçlarla ayrılmak istiyoruz. Galatasaray ile kupada aynı gruptaydık. Biz birinci, onlar da ikinci olarak gruptan çıktı. Deplasmanda oynadığımız maçı 0-0 tamamlamıştık. Bu sefer onları sahamızda konuk edeceğiz. Son 2 maçımız kaldı. İnşallah 180 dakikayı istediğimiz gibi tamamlayacağız" diye iddialı konuştu.

TARAFTARIMIZA ÇOK GÜVENİYORUZ

Nuri Kaymak, taraftarlarına da seslendi. Kaymak, yeşil-beyazlı renklere gönül veren 12. adamın da maç günü stadı dolduracağından emin olduklarını, onların desteklerinin çok önemli olduğunu belirtti. Süper Lig'de de iyiye doğru gittiklerinin altını çizen Kaymak, "Ligde güzel oyunla galibiyetler almaya başladık. Yukarı sıralara da tırmanıyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak UEFA'ya gidersek bizim için her şey güzel olur" diye konuştu.

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