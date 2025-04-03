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Haberler Konyaspor Rotamız Avrupa

Rotamız Avrupa

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Rotamız Avrupa

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Kupası şampiyonlarından Konyaspor da önceki gün 2. Lig'den İskenderun'u 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, hedeflerinin final olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: Bu galibiyetle ilk 4 içerisine girdik. Kupaya da alışkın bir takımız, inşallah bu yolun sonu kupa olur. Bu şekilde ümit ediyoruz. Dört Büyükler'le oynamaya zaten alışkınız. Amacımız yarı finalde de rakibimizi yenerek finale gitmek. Buradan Türkiye Kupası'nı kazanıp, Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz.

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