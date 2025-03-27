DİĞER
Mücadeleye devam
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan hızla kurtulmak için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Konyaspor'un yarın sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacağını anımsatan Başkan Ömer Korkmaz, Beşiktaş karşısında 9 kişi kaldıktan sonra aldıkları müthiş galibiyetin verdiği moralle hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.