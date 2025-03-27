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Haberler Konyaspor Mücadeleye devam

Mücadeleye devam

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan hızla kurtulmak için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Konyaspor'un yarın sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacağını anımsatan Başkan Ömer Korkmaz, Beşiktaş karşısında 9 kişi kaldıktan sonra aldıkları müthiş galibiyetin verdiği moralle hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Mücadeleye devam
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan hızla kurtulmak için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Konyaspor'un yarın sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacağını anımsatan Başkan Ömer Korkmaz, Beşiktaş karşısında 9 kişi kaldıktan sonra aldıkları müthiş galibiyetin verdiği moralle hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı. Ömer Korkmaz, Trendyol Süper Lig'de her karşılaşmanın ayrı ayrı olarak büyük bir anlamı olduğunu, Gaziantep FK karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini vurgulayarak, "Rahat nefes alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Buradan ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi. Rakiplerimiz de puan topluyor, düşme barajı yükseliyor. Artık arayı açıp sakin strateji kurmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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