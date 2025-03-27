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Her iki kulvarda ilerlemek istiyoruz
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar da hem lig hem de Türkiye Kupası'nda çifte mutluluk yaşamak istediklerini söyledi. Uçar, çeyrek finalde İskenderun ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Kupa bu takımın genlerinde var. Amacımız cuma ve salı günü enerjimize enerji katarak her iki kulvarda ilerlemek" diye iddialı konuştu
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