Antep'e gözdağı

Trendyol Süper Lig'de 9 kişi kaldığı maça Beşiktaş'ı yenen Konyaspor'da moraller zirve yaptı. Başkan Ömer Korkmaz, "Beşiktaş maçından önce takımımızla bir iftar yaptık. Büyük bir motivasyonla maça hazırlandık. 9 kişi ile rakibimizi yendik. Konyaspor daha önce de 9 kişi ile Fenerbahçe'yi yenmişti. Gaziantep FK'yı yenmeliyiz. Bu durumda Beşiktaş galibiyeti daha anlamlı olacak" dedi.

MELİH VE ADİL NEDEN YOK?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı kadro tercihi nedeniyle eleştiren Başkan Ömer Korkmaz, "Orta sahada Orkun Kökçü'nün cezalı olduğu bir maçta, adil şekilde izlenen bir tarama varsa milli takım için Melih İbrahimoğlu nasıl milli takıma davet edilmez? Adil Demirbağ ligin en iyi savunmacılarından, hiç bir zaman milli takıma çağrılmadı" diye serzenişte bulundu.