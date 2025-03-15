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Haberler Konyaspor Recep Uçar'dan galibiyet sözleri!

Recep Uçar'dan galibiyet sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, Beşiktaş'a karşı kazanmanın çok güzel olduğunu söyledi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 01:00
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Recep Uçar'dan galibiyet sözleri!

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, tüm maçlara kazanmak için çıktıklarını ifade etti.

Alt sıralardan kurtulmayı hedeflediklerini anlatan Uçar, "Bugün itibarıyla kazanmak güzel. Beşiktaş'a karşı kazanmak daha güzel. Beşiktaş'a karşı böyle kazanmak daha daha güzel. Bugün alınan 3 puan benim ve oyuncularım için bir galibiyetten de ötesi. Ondan dolayı bugün insanüstü inanılmaz mücadele koyan, taktiksel disipline sadık kalan bütün oyuncularımı oynayan oynamayan, giren girmeyen, kart gören görmeyen bütün oyuncularımız canıgönülden, yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Uçar, maçtan önce eksikleri olduğunu ancak iyi hazırlandıkları karşılaşmadan galip ayrıldıklarını vurguladı.

Takımının erken dakikalarda 10 kişi kaldığını anımsatan Uçar, "Maçın ilk bölümünde oyunu kontrol eden taraf bizdik. Daha fazla topa sahip olan, olgun oynayan, kaleye giden veyahut da gol atma olasılığı yüksek olan taraf gibi bizdik. Bekleyerek oynamak istemedik. Melih de genç bir oyuncumuz, uzun aradan sonra ligde süre alınca tabii biraz hırsının kurbanı oldu. Pres yaparken istemeyerek de olsa kırmızı kartla 27. dakikada oyundan atıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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