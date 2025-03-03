Umut Nayir: Bu galibiyet bizi bir nebze rahatlattı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelede tek golün sahibi olan Umut Nayir, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maçın tek golünü attığım için kendi adıma mutluyum. Kritik haftalarda galip gelmek son derece önemliydi. Son haftalarda rakiplerin almış olduğu sonuçlarla daha da stresli bir duruma dönmüştü. Geçen maçta yaşanan da bir olay vardı. İster istemez bu sebeplerden stres yükümüz artıyor. Oyun olarak iki taraf için de çok iyi olmadı. Sonuç olarak son dakikada da olsa galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyet bizi bir nebze rahatlattı. Aslında baskı futbolun temel unsuru. Özellikle de böyle kulüplerde baskı olmazsa olmaz. O yüzden de bu konuları bahane etmeden çok çalışıyoruz" şeklinde konuştu.