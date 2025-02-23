DİĞER
Operasyon çekildi
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Sivasspor beraberliği sonrasında takımlarına operasyon çekildiğini savundu. Uçar, "3-2 yenildiğimiz Kayserispor maçı basın toplantısında 'Bize operasyon çekildiğini düşünüyorum' demiştim. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da katıldığı canlı yayında operasyon çekildiğini teyit etti. 6 maçta çok canımız yandı" ifadelerini kullandı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.