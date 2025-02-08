Tümosan Konyaspor'dan Bellona Kayserispor maçı sonrası flaş paylaşım!

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Bellona Kayserispor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın 90. dakikasında Tümosan Konyaspor'un bulduğu golün VAR'dan dönmesinin ardından yeşil beyazlı ekip, resmi sosyal medya hesabından "BİR FACİA DAHA! TÜRK FUTBOLUNDA HAKEM KATLİAMI DEVAM EDİYOR!" başlığıyla bir tepki paylaşımında bulundu.

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