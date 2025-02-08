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Haberler Konyaspor Tümosan Konyaspor'dan Bellona Kayserispor maçı sonrası flaş paylaşım!

Tümosan Konyaspor'dan Bellona Kayserispor maçı sonrası flaş paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tümosan Konyaspor, Bellona Kayserispor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuk ekip, maçın 90. dakikasında VAR'dan dönen golüne bir paylaşımla tepki gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 22:58
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Tümosan Konyaspor'dan Bellona Kayserispor maçı sonrası flaş paylaşım!

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Bellona Kayserispor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın 90. dakikasında Tümosan Konyaspor'un bulduğu golün VAR'dan dönmesinin ardından yeşil beyazlı ekip, resmi sosyal medya hesabından "BİR FACİA DAHA! TÜRK FUTBOLUNDA HAKEM KATLİAMI DEVAM EDİYOR!" başlığıyla bir tepki paylaşımında bulundu.

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