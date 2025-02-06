  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Konyaspor TÜMOSAN Konyaspor Ahmet Daş’ı kadrosuna kattı!

TÜMOSAN Konyaspor Ahmet Daş’ı kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, son olarak Karacabey Belediyespor forması giyen kaleci Ahmet Daş'ı renklerine bağladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 18:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TÜMOSAN Konyaspor Ahmet Daş’ı kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Ahmet Daş'ı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Karacabey Belediyespor forması giyen kaleci Ahmet Daş ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.

Açıklamada, " Stadyumumuzda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde yönetim kurulu üyemiz Mustafa Damkacı hazır bulundu. Kariyerinde Afyonspor, Sultanbeyli Belediyespor takımlarında da oynayan Ahmet Daş, takımımızda 43 numaralı formayı terletecek" ifadelerine yer verildi.

G.Saray'dan kupada ilk galibiyet!
Alanyaspor - F. Karagümrük | CANLI
DİĞER
Avrupa Yakası'nın sarışın afetiydi! Evrim Akın'ın yeni saç imajını takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı! "Tam bir fiyasko"
Başkan Erdoğan "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı: Devlet işte burada! | Yıl sonuna 453 bin konut | Çiftçilere müjde |
Eyüp Aydın'dan şık gol! İzleyin
İtalyanlar duyurdu! Osimhen hayalleri suya düştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜMOSAN Konyaspor'dan kaleci takviyesi! TÜMOSAN Konyaspor'dan kaleci takviyesi! 18:46
Eyüp ve Yusuf açıklamada bulundu! Eyüp ve Yusuf açıklamada bulundu! 18:29
Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman? Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman? 18:24
Alanyaspor - F. Karagümrük | CANLI Alanyaspor - F. Karagümrük | CANLI 18:22
Alvaro Morata: Harika karşılandım Alvaro Morata: Harika karşılandım 18:19
Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? 18:14
Daha Eski
G.Saray'dan kupada ilk galibiyet! G.Saray'dan kupada ilk galibiyet! 17:56
Mertens'ten ısınmak için dikkat çeken hareket! Mertens'ten ısınmak için dikkat çeken hareket! 17:28
Fiorentina - Inter maçı ne zaman? Fiorentina - Inter maçı ne zaman? 17:21
Liverpool - Tottenham yarı final maçı ne zaman? Liverpool - Tottenham yarı final maçı ne zaman? 17:09
Eyüp Aydın'dan şık gol! İzleyin Eyüp Aydın'dan şık gol! İzleyin 16:52
Valencia - Barcelona çeyrek final maçı ne zaman? Valencia - Barcelona çeyrek final maçı ne zaman? 16:25