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Haberler Konyaspor TÜMOSAN Konyaspor'da Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

TÜMOSAN Konyaspor'da Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 17:37
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TÜMOSAN Konyaspor'da Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, koşu ve ısınmayla başladı.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve geçiş oyunundan sonra çift kale maç yaptı.

İç Anadolu ekibi, 25 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına 23 Ocak Perşembe günü saat 12.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

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