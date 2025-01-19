Tümosan Konyaspor-Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 20. haftasında Tümosan Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Konya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TÜMOSAN KONYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ:

Tümosan Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Talyan, Sadık, Rodrigues, Gökhan, Ben Ouannes, Hajradinovic, Aytaç, Brekalo, Fall

TÜMOSAN KONYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-Kasımpaşa maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücade beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.