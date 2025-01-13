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Haberler Konyaspor Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Sahada hakem yok!

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Sahada hakem yok!

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maç sonrası hakem yönetimi hakkında tepki dolu açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 23:01 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 23:07
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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Sahada hakem yok!

Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında Konyaspor sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Mücadele sonrası Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, hakem yönetimi ile ilgili tepki dolu açıklamalar yaptı.

İşte Ömer Korkmaz'ın o sözleri:

"Dün Fenerbahçe kulübü fragman yayınladı. Bugünü işaret ettiler galiba. Kostic'in en az 3 sarı kartı var. Dzeko'nun yaptığı hareket kırmızı kart. Sahada hakem yok. VAR odasında hakem yok. Korner olmayan pozisyondan gol yiyoruz. Nereye kadar gideceğiz? Merak ediyorum. Louka Prip'e atılan dirsek Kadıköy'de Fenerbahçe'nin oyuncusuna yapılsa ne karar verilecek?"

F.BAHÇE-G.SARAY ÇEKİŞMESİ HAKKINDA...

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki çekişmeden de rahatsızlık duyduklarını dile getiren Korkmaz, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iç çekişmesi, bizi huzursuz etmeye başladı. Galatasaray maçını izlerken 'Aman hakem hatası olmasın, yarın bizim maçta da olur' diyorum. Bu noktaya geldik! Yenildiğimize üzülmedim, durumu gördük. Oyuncularım isyan ediyor, 'Hakkımızı koru' diyorlar ama ben ne yapabilirim? Burada konuşuyorum, biz ne yapabiliriz başka? Başakşehir-Galatasaray maçını kendi maçımız gibi izliyoruz. Aman bir şey olmasın istiyoruz! Konuşmaları mı yasaklanacak, ne olacak bilmiyorum. Türkiye'deki futbol birkaç kulüpten ibaretse, kendi aralarında oynasınlar" şeklinde konuştu.

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