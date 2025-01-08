1 puan yeter

Konyaspor, evinde F.Bahçe'yi ağırlayacak. Konyaspor'un iç sahada her maçı kazanmaya çıktığını belirten Başkan Ömer Korkmaz, "Yıllardır bu durum bu şekilde geldi. Ben hep Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş buraya gelirken 1 puanı hayal ederek gelmesi gerektiğini söylerim. Konyaspor böyle bir kulüp olmalı. Fenerbahçe ile geçen sene en stresli zamanımızda burada berabere kaldık. Yine aynı şekilde beraberliğe sevinirler gibi düşünüyoruz. Biz sahaya yine kazanmak için çıkacağız" diye iddialı konuştu.