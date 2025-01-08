  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Konyaspor 1 puan yeter

1 puan yeter

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: F.Bahçe’yle geçen sene en stresli dönemde berabere kaldık. Yine 1 puana sevinirler

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
1 puan yeter

Konyaspor, evinde F.Bahçe'yi ağırlayacak. Konyaspor'un iç sahada her maçı kazanmaya çıktığını belirten Başkan Ömer Korkmaz, "Yıllardır bu durum bu şekilde geldi. Ben hep Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş buraya gelirken 1 puanı hayal ederek gelmesi gerektiğini söylerim. Konyaspor böyle bir kulüp olmalı. Fenerbahçe ile geçen sene en stresli zamanımızda burada berabere kaldık. Yine aynı şekilde beraberliğe sevinirler gibi düşünüyoruz. Biz sahaya yine kazanmak için çıkacağız" diye iddialı konuştu.

F.Bahçe'den transfer harekatı! Talisca dışında 2 yıldız alınacak
G.Saray'dan Mikautadze için rekor teklif!
DİĞER
Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor ve bitiyor? TFF 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi takvimi
Barzani görüşmesinin perde arkası aralandı: PKK’ya “Ya silah bırak ya yok ol” mesajı | SMO güçleri Fırat'ın doğusuna geçti
G.Saray'dan flaş Ebimbe hamlesi!
F.Bahçe'de devre arası ayrılık rüzgarı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Newcastle'dan tarihi galibiyet! 15 yıl sonra... Newcastle'dan tarihi galibiyet! 15 yıl sonra... 01:31
Newcastle'dan tarihi galibiyet! 15 yıl sonra... Newcastle'dan tarihi galibiyet! 15 yıl sonra... 01:09
Beşiktaş tek golle galip Beşiktaş tek golle galip 01:00
G.Saray'a transferde kötü haber! Reddetti... G.Saray'a transferde kötü haber! Reddetti... 01:00
Antalya evinde Kocaeli'yi devirdi! Antalya evinde Kocaeli'yi devirdi! 01:00
F.Bahçe'ye 3 isimden müjde! F.Bahçe'ye 3 isimden müjde! 01:00
Daha Eski
G.Saray Eren Elmalı'da anlaştı G.Saray Eren Elmalı'da anlaştı 01:00
Karagümrük gruplara zaferle başladı! Karagümrük gruplara zaferle başladı! 01:00
F.Bahçe'yi transferde üzen haber! F.Bahçe'yi transferde üzen haber! 01:00
Kartal'a Yalçın'dan sonra bir ret daha! Kartal'a Yalçın'dan sonra bir ret daha! 01:00
Buruk'tan meşhur fotoğraf için dikket çeken yorum! Buruk'tan meşhur fotoğraf için dikket çeken yorum! 01:00
Süper Lig ekibinde Yılmaz Vural vaadi! Süper Lig ekibinde Yılmaz Vural vaadi! 01:00