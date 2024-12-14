Kazanacağız

Süper Lig'de bugün Rizespor'a konuk olacak Konyaspor, 3 maçlık yenilmezlik serisini rakibi karşısında da sürdürmek istiyor. Teknik direktör Recep Uçar ve takımın Brezilyalı forveti Pedrinho, umut dağıttı. 3 gol 3 asistle oynayan 28 yaşındaki hücumcu, "Çalışmalarımız sıkı bir şekilde sürüyor. Karşımızda çetin bir rakibimiz var. Son iki maçımızda iyi bir performans ortaya koyduğumuzu ve oyun oynadığımızı söyleyebilirim. Elbette burada da asıl hedefimiz olan 3 puanı cebimize alıp dönmek istiyoruz" dedi.

KANATTA DAHA İYİYİM

Pedrinho, hangi pozisyonda daha iyi katkı sağlayacağını da belirterek, teknik direktörü Recep Uçar'a mesaj gönderdi. Brezilyalı forvet, "Aslında 8 numarada, 10 numarada ve kanatta da oynadığım maçlar oldu. Burada hocamın istediklerine, mevkisel taleplere göre ve maça göre pozisyon değiştirmekteyim. Kanatta oynadığım zaman kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim" dedi.

GALİBİYETLE DÖNECEĞİZ

Recep Uçar, Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'a övgü yağdırırken, Rize'ye kazanmak için gideceklerinin altını çizdi. Uçar, "Rizespor, iç sahada çok coşkulu, istekli, agresif oynayan bir ekip. İyi bir teknik adamları var. İyi oyunculardan kurulu bir ekip. Zor bir maç bizi bekliyor. Bundan önceki 5 maçta olduğu gibi en iyi şekilde hazırlanıp, Rize'ye kazanmak için gideceğiz. İyi bir netice almak en büyük arzumuz. Umarım hedefimize ulaşırız" diye konuştu.