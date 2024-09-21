Konyaspor - Sivasspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin 6. haftasında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.
Konyaspor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:
Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Marko, Ufuk, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Umut
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Charisis, Moutoussamy, Pritchard, Emrah, Turgunboev, Rodrigues
KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Sivasspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.