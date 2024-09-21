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Haberler Konyaspor

Konyaspor - Sivasspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Konya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 16:56
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Konyaspor - Sivasspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 6. haftasında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

Konyaspor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Marko, Ufuk, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Umut

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Charisis, Moutoussamy, Pritchard, Emrah, Turgunboev, Rodrigues

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Sivasspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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