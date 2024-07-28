Kale Yavuz’a emanet

Transferin hareketli kulüplerinden Konyaspor, kaleci transferini de gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Alanyaspor'dan ayrılan 1.93 boyundaki, 28 yaşındaki Yavuz Aygün'le 2 yıllık imza attı. İmza töreninin Slovenya'da kamp yapılan otelde düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Yavuz, 96 numaralı formayı terletecek. Yavuz Aygün'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Trabzonspor alt yapısından yetişen 28 yaşındaki eldiven, Göztepe, Boluspor ve Karagümrük formaları da giydi. Geçen sezon 2 maçta boy gösterdi.