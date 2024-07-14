Goller Kramer'den

Yeni sezonda küme düşme korkusu yaşamak istemeyen Konyaspor, transfer şov yapıyor. Calusic, Ufuk Akyol, Yusuf Erdoğan ve Tunahan Taşçı, Melih İbrahimoğlu ve Pedrinho'yu kadrosuna katan Anadolu Kartalı, forvete de Polonya'dan takviye yaptı. Yeşil-beyazlılar, daha önce kulübü L.Varşova ile anlaştığı Blaz Kramer ile Polonya'da yapılan görüşmede el sıkıştı. Transferi tamamlayan Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Kramer'in transferini resmen açıkladı. 28 yaşındaki santrfor, geçen sezon forma giydiği 46 maçta 12 gol, 1 asist katkısı sağladı.
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