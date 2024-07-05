Konyaspor şov

Transferin hızlı ekiplerinden Konyaspor, gözünü geçen sezon Süper Lig'e veda eden Ankaragücü'nün iki önemli ismine dikti. Anadolu Kartalı, 28 yaşındaki Efkan Bekiroğlu ve 32 yaşındaki Tolga Ciğerci için teklifini sundu. Sarı-lacivertliler ile sözleşmeleri devam eden iki futbolcu için Konyaspor, belirli bir bonservisi de gözden çıkarıp tüm şartlarını zorladığı bildirildi. Konya ekibinin 1 milyon euro'nun üzerinde bir bedel önerdiği, görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğü öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden ekipler arasında yer alan başkent ekibinde düzenli olarak şans bulan iki futbolcu, toplamda 28 gole katkı koydu. Efkan Bekiroğlu 35 maçta 10 gol ve 7 asistle 17 kez skora katkı sağlayıp kariyer sezonunu yaşadı. Tolga Ciğerci ise 32 karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

BAŞKAN ÖMER KORKMAZ MELİH BOSTAN'I İSTEDİ

Konyaspor başkanı Ömer Korkmaz, Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında Fenerbahçe yöneticileriyle bir araya gelerek 20 yaşındaki genç golcü Melih Bostan'ın transferi için görüşme yaptı. Geçen sezon 1. Lig ekibi G.Birliği'nde kiralık oynayan Bostan, 19 maçta boy gösterirken, 9 gol, 4 asist katkısı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.