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Dinamo Ufuk Konya’da

Anadolu Kartalı, Antalyaspor’dan ayrılan 26 yaşındaki ön libero Ufuk Akyol’la 2 yıllık imza attı. Genç orta saha, geçen sezon oynadığı 24 maçta 1 asist yaptı

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Dinamo Ufuk Konya’da

Antalyaspor ile kontratı sona eren Ufuk Akyol'un yeni adresi belli oldu ve Süper Lig'de kaldı. Geçen sezon ligde son hafta kalmayı başaran ve yeni sezonda korkulu rüya görmek istemeyen Konyaspor, Ufuk Akyol'u kadrosuna kattı. Takımı ligde bırakan teknik direktör Ali Çamdalı'yla devam kararı alan ve genç çalıştırıcının raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı yönetim, 26 yaşındaki ön liberoyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol kariyerinde Heidenheim, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor takımları bulunan genç dinamo, geride kalan sezonda Akdeniz ekibinde 24 karşılaşmada boy gösterirken, 1 asist katkısı sağladı. Öte yandan Konya ekibinin, Adana Demirspor'dan ayrılan Yusuf Erdoğan'la imza atmasının da an meselesi olduğu öğrenildi.

Çamdalı'ya Pro Lisanslı yardımcı

KONYASPOR'DA Ali Çamdalı'nın ekibine ekleme yapıldı. Almanya doğumlu Cem Bağcı, Ali Çamdalı'nın yardımcı antrenörü olarak Konyaspor'da göreve başlayacak. Pro Lisansı bulunan Bağcı aynı zamanda alt yapıda da çalışacak. Bağcı, Fenerbahçe, Manisa, Kasımpaşa, Trabzonspor, Göztepe ve İstanbulspor'da görev alırken, Almanya'da Köln'de çalıştı.

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Konyaspor Ufuk Akyol'u kadrosuna kattı!
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