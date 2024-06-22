Konyaspor dinamosunu buldu

Antalyaspor ile kontratı sona eren Ufuk Akyol'un yeni adresi belli oldu ve Süper Lig'de kaldı. Konyaspor, Ufuk Akyol ile prensip anlaşmasına vardı. Teknik Direktör Ali Çamdalı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı yönetimin, 26 yaşındaki ön liberoyla her konuda anlaştığı ve 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Futbol kariyerinde Heidenheim, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor takımları bulunan genç dinamo, geride kalan sezonda Akdeniz ekibinde 24 karşılaşmada boy gösterirken, 1 asist katkısı sağladı.