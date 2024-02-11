Konyaspor Ankaragücü | CANLI İZLE (TÜMOSAN Konyaspor - Ankaragücü maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Konyaspor evinde Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Konyaspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Konyaspor - Ankaragücü maçı saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.
KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ Konyaspor:
Konyaspor:Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen, Prip, Cicaldau, Ethemi, Sokol
Ankaragücü: Bahadır, Kıtsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan, Pedrinho, Tolga, Morutan, Renaldo, Ali Sowe