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Konyaspor Ankaragücü | CANLI İZLE (TÜMOSAN Konyaspor - Ankaragücü maçı canlı anlatım)

Süper Lig'in 25. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Konyaspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 16:20 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 16:30
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Konyaspor Ankaragücü | CANLI İZLE (TÜMOSAN Konyaspor - Ankaragücü maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Konyaspor evinde Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Konyaspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Ankaragücü maçı saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen, Prip, Cicaldau, Ethemi, Sokol

Ankaragücü: Bahadır, Kıtsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan Karataş, Ali Kaan, Pedrinho, Tolga, Morutan, Renaldo, Ali Sowe

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