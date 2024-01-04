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Minimum 4 transfer
Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor, güçlü rakibi karşısında puan hedefliyor. Başkan Ömer Korkmaz da transfer döneminde takıma takviye yapacaklarının müjdesini verdi. Başkan Ömer Korkmaz, "Ligi bilen, takımın ihtiyaçlarına cevap verecek oyuncuları kadroya katmak istiyoruz. Dokunuş yapacak oyunculara ihtiyacımız var. Bir değil gerekirse 2 tane forvet alacağız. Bizi yeniden ayağa kaldıracak olan neyse onu yapacağız" ifadelerini kullandı.
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