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Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 09:40 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 10:01
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Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Konyaspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Konyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Kayserispor maçı 24 Aralık Pazar günü saat 13:30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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