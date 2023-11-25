Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Oyuncularım inanılmaz şekilde istekliydi

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Öncelikle kazandığımız için çok sevinçliyiz. Çünkü buna ihtiyacımız vardı. Kötü bir periyottan geçiyorduk. Maç öncesi çok kazanmak istiyorduk. Oyuncularım inanılmaz şekilde istekliydi. Bunu maça da yansıttık. Maçın büyük bir bölümünde üstün oynadığımızı düşünüyorum. Sahada istediklerimizin çoğunu oyuncularım yaptı. Biraz sonuçlandırmada sıkıntılar yaşadık ama ikinci yarı bulduğumuz gollerle de bir avantaj sağladık. Fakat son bölümde biraz geri düştük" şeklinde konuştu.

"SON BAŞKANIMIZA DA GİDERKEN İYİ BİR ARMAĞAN OLDU"

Uzun zamandır galip gelememenin bir stresi olduğunu ifade eden Hakan Keleş, "Onun biraz stresini yaşadılar ama yediğimiz baskı sonucu gol yemememiz de bizim için önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Dediğim gibi müthiş bir mücadele örneği gösterdiler. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, bu yağmurda bizi müthiş bir şekilde desteklediler. İtici güç oldular. Son başkanımıza da giderken iyi bir armağan oldu. Şimdi yapacak çok işimiz var. Günden güne oyunu daha da geliştirip daha da iyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi önümüzde bir Alanya maçı var. Ona hazırlanacağız. Bu moralle inşallah içeride kaybettiğimiz bir Karagümrük maçı vardı, çok üzülmüştük. Onu da deplasmandan telafi etmek istiyoruz. Bizim için bir moral oldu. Bu haftadan sonra takımın tepki vereceğini iyi bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum" diye konuştu.