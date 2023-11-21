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Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk edeceği Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar..

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 16:42
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Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Konyaspor teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde, gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Belirlenen istasyonlarda yapılan kuvvet-çabukluk hareketleri ile antrenmana devam eden yeşil-beyazlılar, savunma-hücum organizasyon çalışmaları yaptı. Yapılan idman çift kale maç ile sona erdi.

Konyaspor'da maç hazırlıkları, 22 Kasım'da yapılacak antrenman ile devam edecek.

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