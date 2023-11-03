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Konyaspor Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor teknik direktör Hakan Keleş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 16:14 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 16:14
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Konyaspor Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı!

Konyaspor, Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırmasının ardından daha önce anlaşmaya vardığı Hakan Keleş ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Konyaspor As Başkanlarından Mevlüt Karacaoğlu katıldı.

Teknik Direktör Hakan Keleş, 2023-2024 sezonu sonuna kadar yeşil-beyazlıların başında olacak. 51 yaşındaki teknik adam, son olarak çalıştırdığı Giresunspor'da çıktığı 110 maçta, 44 galibiyet, 25 beraberlik ve 41 mağlubiyet almıştı.

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