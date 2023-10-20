Konya'dan Filistin'e destek

Konyaspor, yarın sahasındaki Pendikspor karşılaşmasına Filistin halkına destek için siyah formayla çıkacağını açıkladı. Anadolu Kartalı'ndan yapılan açıklamada özetle, "Gazze'deki çocukların çığlıklarını duyurmak adına Pendik maçında tepkimizi ortaya koyacağız. Takımımız, uluslararası hukuk ve insan haklarının yok sayıldığı saldırılara dikkat çekmek adına ısınmada Free Palestine (Özgür Filistin) tişörtü giyecek ve maça siyah forma ile çıkacaktır. Ayrıca maçın tüm gelirini de Gazze'de inşa edilecek hastane yapımına bağışlayacaktır. Büyük Konyaspor taraftarı ise Filistin ve Gazze halkının yanında olduğunu gösteren koreografi gerçekleştirecektir" denildi.