Konyaspor'dan Aleksandar Stanojevic açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in görevinden alındığına dair çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yayınladı.

Konyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Pazar günü deplasmanda oynadığımız Atakaş Hatayspor maçı sonrası yurt içi ve yurt dışı yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic'in görevden alındığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konu ile ilgili kulübümüzün resmi mecraları dışında yapılan açıklamaların dikkate alınmamasını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Tümosan Konyaspor'umuz, Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic yönetiminde 12 Ekim Perşembe günü toplanacak ve Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başlayacaktır."