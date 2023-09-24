Haberler Konyaspor Aleksandar Stanojevic: Galibiyet istiyorduk ama olmadı

Aleksandar Stanojevic: Galibiyet istiyorduk ama olmadı

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, MKE Ankaragücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, “Mücadelemizden memnunuz. Galibiyet istediğimiz bir şeydi ama olmadı” dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 20:24
Aleksandar Stanojevic: Galibiyet istiyorduk ama olmadı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, "Mücadelemizden memnunuz. Galibiyet istediğimiz bir şeydi ama olmadı. En nihayetinde berabere kaldık ve deplasmanda bir puan aldık" ifadesini kullandı.

Çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Stanojevic, ilerleyen haftalarda üretken bir Konyaspor sahada görmek istediklerini dile getirdi.

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