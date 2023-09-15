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Rizespor’u yeneceğiz

Konyaspor'un orta sahası Soner Dikmen, evlerinde Rize'yi eli boş göndereceklerini iddia etti.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
Rizespor’u yeneceğiz

Konyaspor'un orta sahası Soner Dikmen, evlerinde Rize'yi eli boş göndereceklerini iddia etti. 30 yaşındaki maestro, "Rizespor'u yenmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Her mevkide alternatifli bir kadromuz var. Hocamız kime görev verirse elinden gelen katkıyı verecek" diye konuştu.

BAŞARISIZLIK ORTADA

Milli takım hedefine de değinen Soner Dikmen, karar vericilere sitem etti. Dikmen, "Konya'ya geldiğimde beklentim vardı. Bu işler beklenti ile olmuyor. Karar merci hocalar, yöneticiler var, artık kimin elindeyse. Çok da konuşulması doğru değil. Sonuçta başarısızlık da ortada" dedi.

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