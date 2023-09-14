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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Emrehan Gedikli resmen Konyaspor’da!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, genç forvet oyuncusu Emrehan Gedikli ile resmi sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 19:56
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Emrehan Gedikli resmen Konyaspor’da!

Konyaspor, genç forvet oyuncusu Emrehan Gedikli ile resmi sözleşme imzaladı.

Konyaspor daha önce transferi için şehre davet ettiği Emrahan Gedikli'yi kadrosuna kattı. Genç oyuncu, Konyaspor Kulüp Binası'nda basına kapalı düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Alman ekibi FC Mülheim'de futbola başlayan Emrehan Gedikli, Bayer Leverkusen, SC Austria Lustenau ve Trabzonspor formaları giydi.

20 yaşındaki forvet, Konyaspor'da 90 numaralı formayı terletecek.

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