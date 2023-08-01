Cicaldau Konyaspor'da

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Alexandru Cicaldau, Süper Lig'de kaldı. Konyaspor; Samsunspor, Başakşehir ve Ankaragücü'nün de peşinde olduğu Rumen orta sahanın transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladı. 26 yaşındaki genç maestro, yeni sezonda kiralık olarak yeşil-beyazlılarda boy gösterecek. Galatasaray'ın 2021'de aldığı Cicaldau'nun, sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından İttihad Kalba'da kiralık olarak geçiren Rumen futbolcu, burada çıktığı 30 maçta, 5 gol, 7 asist katkısı sağladı.