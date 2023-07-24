Haberler Konyaspor Cica Konya'ya

Cica Konya'ya

Konyaspor, G.Saray’ın Rumen orta sahası için şartlarını zorluyor. Başkan Fatih Özgökçen'in pazarlık aşamasında olduklarını belirttiği 26 yaşındaki Alexandru Cicaldau, transfer için ikna edilmeye çalışılıyor.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Cica Konya'ya

Galatasaray'da bir türlü beklentileri karşılayamayan Alexandru Cicaldau Konyaspor yolunda. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, geçtiğimiz günlerde Cicaldau ile ilgilendiklerini ve pazarlık aşamasında olduklarını ifade etmişti. Sözleşmesi 2026'da bitecek olan 26 yaşındaki Rumen orta saha için pazarlıklara devam eden Konyasporlu kurmaylar, Cica'yı ikna etmeye çalışıyor. Anadolu Kartalı, kiralamak istedikleri Cicaldau'nun transferinde önemli bir mesafe kat etti. Geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ittihad'da kiralık olarak oynayan Cicaldau, 28 maçta 4 gol, 7 asist yaptı. 29 kez milli olup, 4 gol atan genç futbolcu, orta sahanın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev alabiliyor.

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