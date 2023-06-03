Haberler Konyaspor Konyaspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Konyaspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Konyaspor - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 16:10 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 16:30
Konyaspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında arabam.com Konyaspor ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Marlos, Michalak, Pozuelo, Mame Diouf.

F. Karagümrük: Viviano, Biraschi, Rodrigues, Lobjanidze, Diagne, Frei, Levent, Lawrence, Ozdoev, Feghouli, Baniya.

KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maç saat 16.00'da başladı. Hakem Yasin Kol'un yönettiği mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Demet Özdemir’in Yunanistan tatilinden yaptığı paylaşımlara neşesi ve fit görüntüsü damga vurdu!
Allah muhabbetinizi artırsın kalpler uçuş uçuş! Merve Tektaş'tan Buse Varol'un paylaşıma yorum geldi! Alişan ağlayarak anlatmıştı
Buruk ve Jesus kararını verdi! İşte derbinin ilk 11'leri
G.Saray'a Guerreiro'dan kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor - Karagümrük maçı saat kaçta?
Sivasspor - Konyaspor maçı saat kaçta?
2023 Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
Vergisiz telefon satışı başladı mı, nasıl alınır?
Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekilişi ne zaman?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Bodrumspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 16:18
Cem Bölükbaşı bilinmeyenlerini anlattı! Cem Bölükbaşı bilinmeyenlerini anlattı! 16:15
G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? 16:08
Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! 15:50
Diego Rossi’ye milli davet Diego Rossi’ye milli davet 15:38
"Stat sponsorluğunda müjdeyi yakında vereceğiz" "Stat sponsorluğunda müjdeyi yakında vereceğiz" 15:21
Daha Eski
Konyaspor - F. Karagümrük | CANLI Konyaspor - F. Karagümrük | CANLI 15:11
Fırtına Alanyaspor'u ağırlıyor! Fırtına Alanyaspor'u ağırlıyor! 15:06
Kazımcan Altay'a bereket getirdi! Kazımcan Altay'a bereket getirdi! 15:00
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta? 14:58
Empoli - Lazio maçı saat kaçta? Empoli - Lazio maçı saat kaçta? 14:47
Cremonese - Salernitana maçı saat kaçta? Cremonese - Salernitana maçı saat kaçta? 14:44