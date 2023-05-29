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Konya sil baştan

Anadolu Kartalı, büyük hedefler için şimdiden kolları sıvadı. Avrupa kupaları için iddialı bir kadro kuracak Konyaspor, sağ stoper, sağ kanat ve 6 numara transferleri düşünüyor.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Konya sil baştan

Süper Lig'de son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışını sürdüren Konyaspor, transferde de kolları sıvadı. Teknik direktör Stanojevic yönetiminde başlangıcı kötü yapan daha sonrasında toparlanıp çıkışa geçen Anadolu Kartalı, yeni sezon planlamalarını da yapmaya başladı. Yeşil-beyazlılar, yeni sezonda Avrupa kupaları hedefiyle iddialı bir kadro kuracak. Sırp teknik adamın yönetime raporunu verdiği ve takviye edilmesini istediği bölgeleri belirlediği öğrenildi. Konya ekibinde transferde hedefin; sağ stoper, sağ kanat ve 6 numara olacağı aktarıldı.

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Stanojevic'in, kalacak ve gönderilecek isimlerin de raporunu yönetime sunduğu belirtildi. Sırp çalıştırıcının, takımın iskeletini oluşturacağı isimleri kaleci Sehic, sağ bek Ahmet Oğuz, stoper Calvo, sol bek Guilherme, orta sahalar Soner, 10 numara Pozuelo, sol kanat Moreno ve santrfor Diouf olarak belirlediği kaydedildi. Gönderileceklerin ise kaleci Erhan, Kahraman, Yasir, Cebrail, Oğulcan, Uche, Pavicic, Muhammet ve Çekiçi'nin adını yönetime verdiği ifade edildi. Kadro operasyonu için önceliğin iç transfere ardından yeni transferler için düğmeye basılacağı bildirildi.

SON 4 HAFTADA FORVETLER SUSKUN

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftadır bileği bükülmeyen Konyaspor'da, golcüler suskun kaldı. Yeşil-beyazlılar bu süreçte 9 kez ağları havalandırırken, gollerin 2'si savunma, 6'sı orta saha, 1'i ise forvet oyuncularından geldi. Orta saha Soner Dikmen, bu 4 maçta attığı 3 golle takımına önemli bir katkı sağladı.

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