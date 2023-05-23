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Konyaspor geri döndü

Süper Lig’de 4 maçtır yenilmeyen ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle çıkışa geçen Konyaspor, geriye düştüğü maçlarda en çok puan toplayan 3. takım oldu. Anadolu Kartalı, bu maçlarda 19 puanı almayı başardı. Bu alanda Beşiktaş ve Fenerbahçe 23’er puanla zirveyi paylaşıyor.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 06:50
Konyaspor geri döndü
Süper Lig'de 4 maçtır yenilmeyen ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle çıkışa geçen Konyaspor, geriye düştüğü maçlarda en çok puan toplayan 3. takım oldu. Anadolu Kartalı, bu maçlarda 19 puanı almayı başardı. Bu alanda Beşiktaş ve Fenerbahçe 23'er puanla zirveyi paylaşıyor.
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