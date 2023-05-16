Calvo ucuza gitmeyecek

Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Calvo, oynadığı futbolla Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgisini çekti. Hava toplarındaki hakimiyeti ve attığı 4 gole öne çıkan, 1 yılı opsiyonlu 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki savunmacıyı Konyaspor'un tutmak istediği ancak, kulübün menfaatleri doğrultusunda teklif gelmesi halinde satacağı öğrenildi.

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Alanya'ya konuk olacak Konyaspor, ilk 5 için mutlak galibiyet hedefliyor. Evinde Kayseri'yle 2-2 berabere kalan Anadolu Kartalı, Akdeniz'de kazanarak son 3 haftaya umutlu girmenin hesabını yapıyor. Rakibiyle 14. randevuya çıkacak yeşil-beyazlılar, 5 kez kazandı, 6 yenilgi, 2 beraberlik aldı.