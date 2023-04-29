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Hedef maçımız

Konya’nın hocası Stanojevic: “Trabzon ve Kayseri maçı aşağı veya yukarıyla bağlantımızı belirleyecek maçlar”

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Hedef maçımız

Kasımpaşa'dan galibiyetle dönen Konyaspor, Trabzonspor'u da yenerek serisini sürdürmek istiyor. Anadolu Kartalı'nın Sırp hocası Stanojevic, "Yeni teknik direktörlere karşı oynamayı sevmediğimi söyleyebilirim. Evimizdeki 2 maç aşağı veya yukarıyla bağlantımızı belirleyecek. Kendimizi, geleceğimizi ve karakterimizi göstermemiz için önemli maçlar olacak" dedi. Stanojevic, Hırvat meslektaşı Bjelica için de "Hırvatistan'da yaptığı işleri takip ediyordum. Aynı dili konuşuyoruz fakat tanışıklığımız yok. İyi şanslar dilemek istiyorum ona ama maçımızdan sonra" ifadelerini kullandı.

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