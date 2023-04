Aleksandar Stanojevic: Oyuncularım çok büyük bir karakter ortaya koydu

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında iç sahada Trabzonspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bugün gözüne çarpan en büyük noktalardan birisinin galibiyetten ziyade taraftarların tutkusu ve desteği olduğunu ifade eden Aleksandar Stanojevic, "Buraya geldiğimden bu yana taraftarlarımızdan bunun gibi destek görememiştim fakat bu sefer de stadımızın her köşesinden, her noktasından inanılmaz bir destek aldık. Bizi sonuna kadar desteklediler ve bizi ittiler" dedi.

"KIRIMIZI KARTTAN SONRA HER ŞEY DAHA KOLAYDI"

Maçın ilk dakikalarına çok iyi başlamadıklarını aktaran Stanojevic, "Trabzon bize kıyasla daha iyi oynuyordu. Biraz kafamız karışmaya başlamıştı. Çok iyi bir başlangıç yapamadık. Öncelikle bugün kırımızı karttan sonra her şeyin daha kolay olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk ve tabii ki bu her şeyi daha kolay kıldı bizim için. Bunun için memnunum. Bütün oyuncularım çok büyük bir karakter ortaya koydu. Hepsinden çok memnunum" diye konuştu.