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Kazanacağız

Antalyaspor topla iyi oynayan bir ekip. Umuyorum en iyi kondisyonumuzu bu maçta göstereceğiz. Taraftarımızın da desteğiyle birlikte rakibimizi eli boş göndereceğiz.”

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 06:50
Kazanacağız

DİĞER MAÇLARDA CİDDİ BİR PERFORMANS GÖSTERDİK, 120 KM'YE YAKIN KOŞU MESAFEMİZ VAR

Konyaspor, bugün Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde mutlak galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Stanojevic, futbolculardan Guilherme'yle birlikte kritik maç öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Sırp teknik adam, "Antalyaspor topla iyi oynayan bir ekip. Umuyorum en iyi kondisyonumuzu bu maçta göstereceğiz. Taraftarımızın da desteğiyle birlikte rakibimizi eli boş göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

DAHA BİTİRİCİ OLMALIYIZ

Koşu anlamında genel olarak iyi olduklarını, sadece son maçta bir düşüş görüldüğünü kaydeden Sırp teknik direktör Stanojevic, "Diğer maçlarda ciddi bir performans gösterdik ve 120 kilometreye yakın koşu mesafemiz var. Maça göre değişir bu. Dominant olduğunuz bir maçta koşu performansı beklenemez, nereye koşabiliriz. Pas oyununda da iyiyiz ancak buna rağmen bitiricilik, keskinlik ve daha kesin sonuçlar almalıyız. Ümraniyespor maçında da iyi top çevirdik ancak daha bitirici olmalıydık" diye umut dağıttı

Diouf'a saygım var

Senegalli golcü Diouf'a ayrı bir parantez açan Stanojevic, "Diouf son 2 maçı değiştirdi. 2. yarı oynamak her zaman daha iyi oluyor çünkü daha çok alana sahip oluyorsunuz. Sahada neticeyi değiştiren oyunculara her zaman saygım var ve olmaya devam edecek" dedi.

Konyaspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada 11 defa berabere kaldı. Konya ekibi, bu istatistikle ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda bulunuyor. Yeşilbeyazlıları 10 beraberlikle Fatih Karagümrük takip ediyor.

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