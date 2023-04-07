Galibiyet için çok motive ve gayretliyiz

Konyaspor'un 33 yaşındaki Brezilyalı sol beki Guilherme, Antalyaspor karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini vurguladı.

Sambacı yıldız, "Tabii ki taraftarlarımızın ve camiamızın arasındaki iletişimi biliyoruz. 3 puan için çok motiveyiz ve çok gayretliyiz. Hücumda çok daha iyi bitiricilik yakalamamız gerekiyor. Umarım ki gelecekte maçta hocamızın beklentilerini ve isteklerini sahada ortaya koyacağız. Konyaspor'u başarıya ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu.



'Geleceğimi düşünürken Konyasporsuz olamaz'

Konyaspor'la 1 yıl daha kontratı bulunan Guilherme, geleceği için şu an bir planı olmadığını belirtti. Brezilyalı sol bek, "Bana şu ana kadar Konyaspor nasıl destek çıktıysa ben de destek çıkmak istiyorum. Konyaspor ailesinin bir bireyiyim ve geleceğimi düşünürken Konyaspor'u düşünmemeyi asla yapamam" ifadelerini kullandı.